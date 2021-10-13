 

Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров

13.10.2021, 23:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЛуганская народная республика (ЛНР) считает бессмысленным продолжать диалог в рамках минского формата до освобождения задержанного украинскими силовиками представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня Киев в очередной раз показал свое «желание» и «стремление» к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений – правительство Украины дважды нарушило Минские договоренности», – приводит текст заявления Пасечника ЛуганскИнформЦентр.

«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным!» – сообщил глава ЛНР.

Он отметил, что в день проведения видеоконференции участников Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрытия атаковала офицера представительства ЛНР в СЦКК. Он, следуя инструкции, обеспечивал контроль за соблюдением всеобъемлющего перемирия в районе контрольного пункта въезда и выезда «Первомайск – Золотое» во время работ по очистке дороги сотрудниками предприятия «Луганский автодор», подчеркнул Пасечник.

Украинские военные применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен, добавил глава ДНР. «При этом Киев прекрасно знает, что нахождение вооруженных людей на данном участке – контрольном пункте въезда-выезда – категорически запрещено!» – отметил Пасечник.

Несколькими часами ранее украинские силовики открыли огонь по школе поселка Золотое-5, снова повредив остекление. «От неизбежных жертв спасло только то, что с сегодняшнего дня у школьников республики начались осенние каникулы!» – добавил Пасечник. «Своими действиями, дезавуирующими достигнутые договоренности, Украина ставит под угрозу мирный диалог, проходящий в минском формате. Ставит под угрозу жизни жителей Луганской народной республики, а самое страшное – жизни детей!» – подчеркнул глава ЛНР.

«Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева, которые мы склонны считать актом терроризма, и оказать давление на руководство Украины для неукоснительного соблюдения Минских соглашений!» – говорится в заявлении Пасечника.

Напомним, в среду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что РФ и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.

В тот же день украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.



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