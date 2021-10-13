Зеленский подписал закон о совершенствовании предоставления электронных публичных услуг

Отмечается, что документ вносит изменения в определение принципа предоставления электронной публичной услуги по умолчанию.

“В частности, закон определяет, что такой принцип не может применяться к: государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обременении таких прав; актам гражданского состояния граждан; юрлицам их символике (в случаях, предусмотренных законом), общественным формированиям, не имеющим статуса юрлица, и физлицам-предпринимателям”, – говорится в сообщении.

Кроме того, принцип не применяется к госрегистрации религиозных организаций, профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей; обособленным подразделениям иностранных неправительственных организаций, представительствам филиалам иностранных благотворительных организаций, символике общественных формирований, печатным СМИ и информагентствам.

Также принцип не может применяться к регистрации уставов территориальных общин, Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук; процедурам восстановления платежеспособности должника-юрлица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физлица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц).

“В то же время законом предусмотрено, что перечень случаев, в которых субъект предоставления электронных публичных услуг может оказывать электронные публичные услуги по умолчанию, устанавливает Кабинет Министров Украины”, – отмечается в сообщении ОПУ.

Контекст:

Рада приняла законопроект №5845 22 сентября. В первом чтении за него проголосовали 287 народных депутатов, принятие его в целом поддержал 291 нардеп.

Согласно пояснительной записке (.docx), принятый парламентом законопроект призван решить коллизию, возникшую после принятия Радой закона об особенностях предоставления электронных публичных услуг (законопроект №5495).

В частности, одним из главных вопросов, требующих корректировки, было предоставление публичных услуг с применением “принципа молчаливого согласия”.

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