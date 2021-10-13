 

В Канаде метеорит попал в частный дом. Он пробил крышу и приземлился в спальне. Видео

13.10.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владелица дома Рут Гамильтон рассказала, что проснулась, услышав лай собаки, звук обрушения потолка и почувствовав осколки на своем лице.

“Я никогда в жизни не была так напугана. Я не знала, что делать, поэтому позвонила в службу 911, а когда разговаривала с оператором, перевернула подушку и увидела камень между двумя подушками”, – рассказала она. 

По словам женщины, полицейский, который приехал по ее вызову, изначально предполагал, что речь идет о строительном мусоре с соседней стройплощадки, но там сказали, что не производили взрывов в ту ночь, но видели вспышку в небе. 

“Тогда мы поняли, что это метеорит”, – сказала Гамильтон. Она не пострадала. 

Как сообщает CBC News, в Университете Западного Онтарио подтвердили, что камень является метеоритом.

ВИДЕОВидео: Global News / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Мужчину с гранатой задержали у офиса Зеленского

08.02 / Британский учёный – нам придётся жить с коронавирусом так же, как мы живём с гриппом

26.09 / Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей

10.07 / На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения – штаб ООС

09.03 / Президент ПАСЕ на следующей неделе посетит Россию

17.01 / Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину

13.01 / Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить

07.08 / На “Киевхлебе” – вспышка коронавируса, заразилась почти половина сотрудников

06.11 / Боевики на Донбассе 5 ноября 11 раз нарушали режим тишины – штаб ООС

08.08 / ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика