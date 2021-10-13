Американские дипломаты в Колумбии пожаловались на “гаванский синдром”

“Гаванским синдромом” в США называют атаки с применением микроволн или “направленной энергии”.

Посол США в Колумбии Филипп Голдберг разослал электронные письма, в которых указал, что среди сотрудников зафиксировали “аномальные инциденты со здоровьем”. По крайней мере одну семью дипломата вывезли из Колумбии для лечения, сообщил один их чиновников.

Другой собеседник газеты, знакомый с подробностями этих случаев, сказал, что среди пострадавших были сотрудники спецслужб. Он не уточнил количество пострадавших. Перенесшие атаки слышали скрежет и ощущали вибрацию в голове, отметил он.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес сказал, что знает о случаях “гаванского синдрома”. По информации The Washington Post, он предоставил возможность расследования американским властям.

Государственный департамент США заявил о тщательном расследовании сообщений об атаках, откуда бы они ни поступали.

Контекст:

Это не первый случай, когда американские чиновники сталкиваются с “гаванским синдромом”. В начале сентября этого года во время визита в Дели главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса один из чиновников ведомства почувствовал “гаванский синдром”, его госпитализировали.

В августе вылет самолета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура в столицу Вьетнама Ханой задержали на несколько часов из-за сообщений о “гаванском синдроме”. Как минимум одного американского чиновника нужно было эвакуировать.

Спецслужбы США подозревали, что Главное разведуправление РФ совершило несколько атак на американских дипломатов за рубежом с применением микроволн или “направленной энергии”. Многие из них могли подвергнуться такому воздействию на Кубе. Аналогичные инциденты были зафиксированы с дипломатами США в России и Китае. Американские дипломаты жаловались на головокружение, шум и боли в ушах, потерю равновесия и слуха, давление в голове. Недомогание получило название “гаванский синдром”.

Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал это “атаками кубинского правительства”. В 2017 году посольство и консульство США пришлось эвакуировать с Кубы. Власти Кубы отрицают ответственность за подобные атаки, которые до сих пор не установлены.

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