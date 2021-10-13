Украина выплатила призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 565 млн грн – Минфин

“Расходы на вознаграждение достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565,3 млн грн”, – сказано в релизе, опубликованном на сайте министерства.

Награда за олимпийское и паралимпийское золото составляет $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.

Кроме того, 25 участникам Олимпиады, которые заняли четвертое – шестое места, а также их тренерам выплатят награды по 200 тыс. грн, 140 тыс. грн, 100 тыс. грн. На это из госбюджета планируют направить 6,4 млн грн.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран.

Украинские олимпийцы завоевали 19 медалей (одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых), национальная сборная заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, но вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020.

Летние Паралимпийские игры 2020 года проходили в Токио с 24 августа по 5 сентября. Игры прошли без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В Паралимпиаде участвовали 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревновались в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях приняли участие 143 спортсмена.

Украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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