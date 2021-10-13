Путин: главреда «Новой» Муратова не признают «иноагентом»

…если он не будет «прикрываться» своей Нобелевской премией мира.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова не внесут в список «иностранных агентов», если он не будет «прикрываться» присужденной ему Нобелевской премией мира. Слова Путина, сказанные на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», транслировал телеканал «Россия 24».

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл спросила президента РФ, может ли он заверить, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом.

«Послушайте, если он [Дмитрий Муратов] не нарушит российский закон, если он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, не будет [признан иноагентом]. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание либо по каким-то другим соображениям. Вне зависимости ни от каких заслуг, каждый должен четко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы», — пояснил президент.

Путин продолжил свою речь на тему «иноагентов», заявив, что этот закон был принят в США в 1930-ых годах и используется до сих пор. «Почему в США можно, а у нас нельзя?», — спросил Путин. Президент выразил мнение, что «ненормально, когда преследуют журналистов»:

«Посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны и ее демократических процессов. Но я с трудом найду страны, в которых средства массовой информации фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас. «Газпром» финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт либо вид на жительство. Работает, ничего, все в порядке.

Конечно, когда журналисты переходят определенные границы, когда вступают в зону риска, — они рискуют.

Наша задача — защитить их. К сожалению, мы не всегда с этим справляемся», — уверил Путин.

8 октября Норвежский Нобелевский комитет в Осло присудил премию мира Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского издания Rappler Марии Ресса за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира».

Муратов заявил, что намерен перевести свою часть Нобелевской премии (ему достанется около $600 тысяч) в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также на поддержку российских СМИ-«иноагентов» и в фонд помощи хосписам «Вера». Он посвятил эту премию погибшим журналистам «Новой газеты».

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Муратов стал первым гражданином Российской Федерации, получившим эту премию. До этого премию мира получали физик и правозащитник Андрей Сахаров (1975) и первый президент СССР Михаил Горбачев (1990).

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