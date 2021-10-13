Оранжевый фрукт против морщин и для сияния кожи: делаем апельсиновую косметику дома

Вместо того чтобы тратить время и деньги на поиски высококачественной органической косметики, вы можете сделать ее самостоятельно, используя при этом самые простые продукты. Думаем, что вы мало что знаете об апельсинах. Этот кисло-сладкий фрукт может быть ценным косметическим ингредиентом домашних масок. Предлагаем вам пару отличных идей, как сделать такие косметические средства для сияния кожи своими руками.

Свойства цитрусовых

Апельсин полезен во всех смыслах. При частом употреблении цитрусовых вы получаете колоссальную дозу витаминов A, группы B и C, а также полезных микроэлементов, которые помогают очищать кровь, тонизируют тело и улучшают настроение. Но этот фрукт можно использовать и наружно: с помощью масок с измельченной апельсиновой цедрой вы можете улучшить состояние кожи, а также оказывает антивозрастной эффект.

Как подготовить цедру

Сначала мы расскажем, как подготовить цедру, которая является основным компонентом. Изначально нужно промыть апельсины горячей водой, запечь кожуру в духовке при 100 градусах 25–30 минут. Затем с помощью блендера измельчить цедру апельсина до порошкообразной консистенции.

Избавиться от усталости

Очистить лицо от последствий бессонной ночи очень легко. Смешайте две столовые ложки апельсинового порошка, полстакана теплой дистиллированной воды (можно взять минеральную), сок одного лимона и добавьте два измельченных листа алоэ. Все ингредиенты перемешайте в блендере, разлейте смесь в тару для кубиков льда и положите в морозильную камеру на ночь. Если вы хотите взбодриться утром, просто сделайте легкий массаж кубиками апельсинового льда.

Возобновить сияние кожи

Если ваша главная цель – сохранить кожу здоровой, сияющей и свежей, то этот рецепт вам точно подойдет. Смешайте чайную ложку апельсинового порошка, чайную ложку меда и чуть-чуть куркумы. Смешайте ингредиенты в пасту и нанесите большое количество на лицо кисточкой для маски. Через 10 минут смойте маску теплой водой. Вы удивитесь: кожа приобретет идеально ровный тон, а расширенные поры и черные точки исчезнут.

Против морщин

Для антивозрастной маски вам понадобятся всего два ингредиента: столовая ложка апельсинового порошка и чашка кокосового масла. Смешайте порошок с маслом, нанесите маску на кожу и массируйте ее влажными руками. Эта процедура красоты способствует выработке коллагена и повышению эластичности кожных покровов.

Для увлажнения

Если после зимы ваша кожа стала сухой, попробуйте следующий рецепт натуральной маски: смешайте половину стакана оливкового масла с чайной ложкой апельсинового порошка, добавьте несколько капель ванильного экстракта. Что касается других частей тела: руки, локти и пятки также заслуживают того, чтобы они были мягкими.

Осветляющая маска

Такое средство поможет убрать следы загара и темные пятна на коже лица. Если ваша кожа имеет свойство быстро загорать, то такая маска – настоящее спасение. Смешайте в равных частях йогурт и порошок цедры апельсина, затем нанесите на лицо или тело и оставьте на 30 минут. Потом смойте маску водой.