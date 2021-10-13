В Испании неизвестный устроил стрельбу в студенческом кампусе

Полиция Испании задержала и разоружила 21-летнего парня, напавшего на студенческий кампус в Университете Страны басков (UPV) в городе Лехона (провинция Бискайя), информирует пресс-служба ведомства.

«Предположительный напавший был задержан, раненых нет», – говорится в сообщении региональных правоохранительных органов Ertzaintza в Twitter.

Студентов эвакуировали из-за мужчины, который имел при себе ружье. Газета Mundo со ссылкой на свидетеля сообщает, что злоумышленник произвел несколько выстрелов в фасад и разбил стекла.

Сейчас полиция продолжает дежурить для безопасности учащихся, профессоров и персонала. Ранее телеканал La Sexta сообщал, что 21-летний мужчина совершил 12 выстрелов возле факультета наук. Агентство Efe предполагает, что напавший мог быть учащимся университета.