 

Украина захотела заменить Будапештский меморандум новыми гарантиями

13.10.2021, 23:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина стремится заменить Будапештский меморандум на другое международное соглашение с гарантиями безопасности, сообщил заместитель постоянного представителя страны при ООН Юрий Витренко в ходе выступления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по вопросам разоружения.

Витренко возложил на Россию ответственность за нарушение Будапештского меморандума во время событий 2014 года, что в Москве неоднократно опровергали, передает ТАСС.

«В этих условиях Украина стремится к принятию международного соглашения, которое заменило бы Будапештский меморандум и обеспечило прямые и надежные гарантии мира и безопасности», – сказал дипломат.

Напомним, в начале августа на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В июле глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. В апреле посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Британия подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали Киеву безопасность.



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