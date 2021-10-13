 

Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России

13.10.2021, 23:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, Киев «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской», передает ТАСС.

«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – сообщил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на Натальи Поклонской, в отношении которой на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене.

«Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла России. Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», – сообщил Мамедов.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом РФ в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».

Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.



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