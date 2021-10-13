Мнение: Далекое назначение

Поклонскую официально назначали или сослали (кому как нравится) послом в Кабо-Верде.

А сколько было разговоров про губернаторство в Севастополе, возвращение крымскую прокуратуру и так далее.

Но вместо Крыма будет Кабо-Верде. Теперь будет напрягать своим безудержным монархизмом местных негров. С другой стороны, год-два пропадет из федеральной повестки, а там может быть и послом в другое, не такое далекое государство отправят.

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