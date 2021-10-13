 

Мнение: Далекое назначение

13.10.2021, 23:02, Разное
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Поклонскую официально назначали или сослали (кому как нравится) послом в Кабо-Верде.
А сколько было разговоров про губернаторство в Севастополе, возвращение крымскую прокуратуру и так далее.
Но вместо Крыма будет Кабо-Верде. Теперь будет напрягать своим безудержным монархизмом местных негров. С другой стороны, год-два пропадет из федеральной повестки, а там может быть и послом в другое, не такое далекое государство отправят.

Источник: Colonel Cassad



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