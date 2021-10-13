 

В Польше обнаружили тело 46-летнего украинца

13.10.2021, 22:56, Новости дня
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Прокуратура исключила версию о насильственной смерти. Антонович отметила, что мужчина вместе с шестью украинцами арендовал квартиру и работал в ремонтно-строительной фирме. Тело украинца обнаружили его соседи и вызвали полицию.

Прибывшая на место происшествия прокурор распорядилась провести вскрытие тела, чтобы установить причину смерти, добавила Антонович.

“В результате проведенного вскрытия на теле украинца не обнаружено травм, патологоанатом подтвердил, что смерть наступила по естественным причинам”, – сообщила прокурор.

По ее словам, у покойного были проблемы с сердцем и печенью, планируется проведение токсикологической экспертизы крови.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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