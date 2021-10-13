 

Еще одна область Украины движется в “красную” зону карантина – Киевская школа экономики

13.10.2021, 22:56, Новости дня
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“У нас есть Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. Из этих четырех регионов наиболее критическую ситуацию демонстрирует Сумская область, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже более 30%. Это очень много – на 50% больше, чем установлен порог в 20%. В Сумской области вдвое больше коэффициент выявления, чем в среднем по стране, – это много… Динамика роста госпитализаций в этом регионе выше 50%”, – отметил Ганиченко.

В Сумской области сейчас одна из наиболее потенциально сложных ситуаций, резюмировал эксперт.

https://www.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics/videos/599411447767641/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов. 

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября. 

По состоянию на 13 октября 15 украинских областей по индикаторным показателям Минздрава относятся к “оранжевому” уровню эпидемической опасности, среди них – Сумская область. Херсонская область с 15 октября перейдет в “красную” зону.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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