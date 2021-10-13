В новом доме может встретить злой хозяин: как забрать своего домового при переезде

Если в старом доме вы жили хорошо — не ссорились, не бедствовали и не болели, при переезде в новое жилище вам нужно обязательно подумать о том, чтобы забрать с собой своего домового. Ведь чужой “хозяин” может оказаться не таким дружелюбным и встретить вас негостеприимно. Однако, решив забрать с собой своего домового, стоит знать о том, что делать это можно не во всех случаях.

Как подготовиться к переезду вместе с домовым

Сначала нужно узнать, есть ли в том доме, куда запланирован переезд, вообще домовой. Если дом новый и там еще никто не жил, домового там, скорее всего, не будет. То же самое касается тех случаев, когда прежние хозяева также забирают домового с собой на новое место.

Если же чужой домовой в новом жилище есть, с вашим они могут просто не ужиться. В этом случае хозяев дома ждет масса проблем. О том, стоит ли вашему домовому переезжать с вами на новое место, лучше всего спросить его самого.

В субботу или понедельник поставьте где-нибудь на кухне для домового миску с кашей. Утром проверьте миску. Если каша исчезла, значит домовой согласен переехать вместе с вами.

Чтобы подготовиться к переезду с домовым, перед самым отъездом хорошенько уберите в доме. Также протопите печку или просто включите на некоторое время духовку, если вы живете в городской квартире. Кроме того, предварительно съездите в новый дом и так же хорошо уберите там. Иначе чистоплотный домовой может просто не пожелать заселяться в новое жилище.

Как перевезти домового

Перевозить домового на новое место жительства нужно в каком-нибудь транспорте. Это может быть, к примеру, картонная коробка. Коробка должна быть вместительной и обязательно красивой. Внутрь нужно положить что-нибудь мягкое — подушечку с дивана, кусок меха, сложенную в несколько раз ткань. В уголке следует положить сладости без обертки.

Подготовленную таким образом коробку поставьте в одной из комнат и выйдите в другую комнату. Выходя, произнесите:

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Дедушка домовой, переезжай со мной. Будем жить-поживать, на новом месте добро наживать. Отправляясь в путь, ничего не забудь. Спокойно собирайся, нового жилья не стесняйся.

Можно также сказать:

Дедушка, дедушка, забираю я тебя с собою. Переезжаю на новое место. Если хочешь быть со мной, то забирайся сюда. Я покажу тебе твой новый дом. Ты будешь там хозяином.

Можно также просто позвать домового с собой своими словами.

На следующее утро закройте коробку. Теперь можно переезжать на новое место вместе с ней. Приехав на новое место, нужно сказать:

Домовой, будь со мной, живи тут, ходи тут. Батюшка-дедушка, хлеба да соли в моем доме откушай, молочком запей, а нам счастье и радость давай каждый день. Аминь

Коты

Издавна известно, что позвать в новый дом домового может кот или кошка. Если у вас дома есть такой домашний любимец, вам, безусловно, повезло. Все, что нужно сделать, чтобы забрать домового с собой в этом случае, это поставить в старом доме перед переездом на кухне на ночь две миски с молоком — одну коту, другую домовому. Утром нужно взять кота, отвезти его на новое место жительства и оставить там до собственного переезда.

Как задобрить домового

Если старый домовой отказался переезжать на новое место, можно попробовать задобрить чужого домового. В этом случае предварительно следует своими словами попрощаться со старым домовым.

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На новом месте можно приступать к попыткам подружиться с новым домовым. То, что чужой домовой сердится и пока не воспринимает вас как хозяев дома, можно узнать по нескольким признакам. В доме, к примеру, могут начать часто теряться и пропадать вещи. В этом случае нужно сказать:

Дедушка уже старый, взрослый, а все балуется. Ай-яй-яй!

Если у хозяйки постоянно пригорает пища и все валится из рук, дети не слушаются, вещи ломаются и все рушится, значит, домовой разошелся не на шутку. В этом случае «хозяину» нужно не из страха, а от чистого сердца оставить на ночь миску молока и кусочек хлеба. При этом нужно рассказать домовому, что накопилось на душе, вежливо называя его батюшкой и дедушкой, и попросить больше не шалить, а помочь в хозяйстве.

Христианская молитва

Также задобрить домового в новом доме поможет христианская молитва. Проведите очистку жилища. Опрыскайте все комнаты святой водой и окурите ладаном. Выполняя очистку, произносите такую молитву:

О, Хранитель домашнего очага, приношу тебе я (свое имя) свои извинения. Ты охраняешь наш (мой) дом от 7 бед, от 9 несчастий, от перепутья 4 перекрестков, а мы (я) наводим ссоры в доме, ты, домовой, прости нас (меня) за эти прегрешения; люди часто совершают ошибки и я (имя) тоже не застрахована от этого. Бог прощает нас, своих детей, а ты помощник Брата Бога — хранитель домашнего очага, охраняешь покой в доме людей, ведь и тебе свойственно прощать, так прости же нас (имена всех проживающих или свое имя), меня ради бога. Прими от нас (меня) в знак примирения дары (перечислить вслух, что ты даешь) и да пребудет воля твоя добрая и светлая, как Святая вода! Давай мириться, я (имя) и ты, домовой, не будем ссориться отныне и во веки веков. Как небо и земля, солнце и луна не воспрепятствуют друг другу, так отныне ты, домовой, и я (имя) будем жить в мире и согласии друг с другом. Попей молочка, прими от меня конфеты и твой любимый белый хлеб, в этом доме отныне разногласиям с тобой, домовой, говорю я (имя) «нет»! Спасибо тебе, домовой, что ты охраняешь наш (мой) дом и покой.

Далее оставьте где-нибудь в доме подарки для домового — хлеб, кашу, молоко, какие-нибудь сладости. Именно названия этих подарков нужно произносить, читая молитву.