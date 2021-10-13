В ЕП выступили против отправки военной миссии ЕС на Украину

Европейский союз (ЕС) не должен ввязываться в авантюру по соседству и отправлять военную миссию на Украину, сообщил руководитель делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте, евродепутат Харальд Вилимски по итогам саммита ЕС – Украина.

«ЕС определенно не нужны военные авантюры у себя по соседству. Поэтому мы считаем неправильной военную миссию на Украине, которая сейчас задумывается», – приводит текст заявления политика ТАСС.

Депутат Европарламента выразил уверенность, что подобная миссия ЕС – это неправильный путь, который скорее усилит напряженность на Украине, чем разрядит ее.

Во вторник украинский министр обороны Андрей Таран проинформировал, что до конца 2021 года на Украине будет развернута военно-учебная миссия Европейского союза. О планах Евросоюза отправить на Украину военную миссию стало известно 3 октября.

Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.