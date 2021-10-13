Убивший несколько человек в Норвегии стрелял из лука

Совершивший нападение в норвежском городе Конгсберг, в результате которого погибли несколько человек, стрелял из лука, сообщило издание VG со ссылкой на полицию.

Издание отмечает, что злоумышленник в Конгсберге стрелял из лука. Подозреваемый взят под стражу. Как сообщается, подозреваемый действовал в одиночку, передает РИА «Новости».

«Есть несколько раненых, а также несколько погибших в результате этих событий», – сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.

Ранее в среду несколько человек погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника в норвежском городе Кунгсберг.

Напомним, в 2011 году жертвами взрыва в правительственном квартале Осло и расстрела на норвежском острове Утойя, которые совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года, стали 77 человек.

В августе 2012 года суд Норвегии приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения (продлеваемому по истечении срока, если преступник представляет угрозу для общества).