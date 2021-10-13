Всё моё — моё, а твоё — тоже моё – Личное мнение

Стали известны подробности развода талантливого Элджея с возрастной женщиной из глубокой провинции Настей.

Если в двух словах, то почти всё совместно нажитое за год досталось Ивлеевой. Или Ивлевой? Короче, вы поняли — той самой пергидрольной тётке, которая вопила, что больше всего в жизни боится потерять молодого мужа:



Фото: Соцсети

Дом на Новариге оценочной стоимостью в 150 миллионов отошёл бывшей жене. Земля в 4 гектара там же — тоже ей. В гараже — всякие автомобили.

Зато у Элджея осталась прописка — у мамы в Новосибирске.

Я так понимаю, что согласно действующему законодательству, прописку при разводе просто нельзя отжать.

Узнав о таких новостях, я вспомнила Ларису Андреевну-Гузеевну. Не забыли ещё, как высокомерно она исходила на провинциальных девчонок?

А я говорила — молодцы! Не пропадут.

Вот и Настя из Псковской или Ленинградской области не пропала даже после развода.

Молодец, тётка! 30 лет — ум есть! Ну, пусть если не ум (не стану совсем уж преувеличивать), то житейская такая народная хватка в наличии.

Как же я потеряю любименького Элджея, как?! Вот беда, так беда! Трагедия — плакала Настя за пару месяцев до развода.

И ничо — пережила. Несмотря на печаль, домик себе оставила. Земельку в хорошем месте. Гаражик на пять машин. Хорошо. И не надо завидовать и обзываться!

А то посмотришь на этих малокровных столичных барышень — сопли развесят, муж им кредиты оставит платить, а сам — бежит в закат на Мальдивах с новой писей. Только его в Инстаграме и видели.

Пусть теперь побежит этот Элджей — на восход. В Новосиб, к маме.

Не зря, ох не зря раньше мамки столичных женихов всегда спрашивали прописку. Знали, чем всё заканчивается! Ну, как откуда знали? Сами ведь метростроевки понаехавшие — всего сами добились.

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