 

Мнение: Высший пилотаж демагогии?

13.10.2021, 22:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» президента России Владимира Путина спросили, могут ли лауреата Нобелевской премии мира,  главного редактора «Новой газеты»  Дмитрия Муратова признать иноагентом после вручения премии?

Не сомневаюсь, что президент прекрасно понял, что вопрос был именно о том, не будет ли Нобелевская премия мира признана западным финансированием?  И следовательно – основанием для признания Муратова иноагентом?   Но Путин виртуозно наговорил много, но на вопрос так и не ответил.

Дословно:

«Послушайте, если он [Дмитрий Муратов] не нарушит российский закон, если он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, не будет [признан иноагентом]. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание либо по каким-то другим соображениям. Вне зависимости ни от каких заслуг, каждый должен четко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы» (отсюда).

Если это не демагогия, если это не высший пилотаж демагогии, что это такое?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ

01.10 / МИД РФ заявил, что располагает данными о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах

03.05 / По парам: Иван Янковский и Диана Пожарская, Лиза Янковская и Александр Паль отметили Пасху вместе

20.11 / Старшая дочь Григория Лепса Инга познакомила отца с женихом

09.08 / Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб “Единой России”

14.07 / Мнение: Неинформированное согласие

27.06 / Россиян ждет рост цен на недвижимость: названы сроки

17.12 / Бузова пожаловалась на дорогостоящую плитку за 15 миллионов рублей

04.10 / Мнение: Волна

25.07 / В Huawei раскритиковали 100-мегапиксельные камеры в смартфонах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика