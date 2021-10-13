Мнение: Высший пилотаж демагогии?

Во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» президента России Владимира Путина спросили, могут ли лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова признать иноагентом после вручения премии?

Не сомневаюсь, что президент прекрасно понял, что вопрос был именно о том, не будет ли Нобелевская премия мира признана западным финансированием? И следовательно – основанием для признания Муратова иноагентом? Но Путин виртуозно наговорил много, но на вопрос так и не ответил.

Дословно:

«Послушайте, если он [Дмитрий Муратов] не нарушит российский закон, если он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, не будет [признан иноагентом]. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание либо по каким-то другим соображениям. Вне зависимости ни от каких заслуг, каждый должен четко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы» (отсюда).

Если это не демагогия, если это не высший пилотаж демагогии, что это такое?

Фотография отсюда

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