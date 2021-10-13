 

В Черном море терпит бедствие судно ВМС Украины, угрозы для жизни членов экипажа нет – Залужный

13.10.2021, 22:02, Новости дня
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“В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть. […] Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни для личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации”, – написал он. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/185614503690942

По данным нардепа от “Европейской солидарности” Михаила Забродского, речь идет о судне размагничивания “Балта”. Оно терпит бедствие в районе острова Змеиный, пишет Забродский. 

“Чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад. По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход, у него затоплены по меньшей мере два отсека”, – написал он в Facebook. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=411792607180613&id=100050496309386

Пресс-служба ВМС уточнила в Facebook, что судно попало в сложные погодные условия во время выполнения задания по назначению. 

“С целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием “Морская поисково-спасательная служба” Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ГСЧС”, – рассказали в ВМС. 

В операции принимают участие восемь катеров и кораблей, а также авиация.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1949751051894822

Контекст:

Судно “Балта” было построено в польском Гданьске в 1987 году, пишет “Милитарный”. Главной задачей “Балты” по назначению является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Украины, рассказал Бродский. Экипаж судна – 45 человек по штату. У ВМС Украины это единственное судно такого назначения, подчеркнул нардеп.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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