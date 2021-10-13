В Кении убили легкоатлетку, которая установила рекорд в беге на 10 км

Город Итен расположен более чем в 300 км к северо-западу от столицы страны Найроби.

В федерации выразили соболезнования родным и близким спортсменки, а также предположили, что супруг ударил спортсменку ножом.

“Мы работаем над тем, чтобы узнать больше подробностей о смерти спортсменки. Кения потеряла жемчужину, Тироп была одной из самых быстрорастущих звезд легкой атлетики на международной арене, благодаря своим ярким выступлениям на беговой дорожке”, – сообщила организация.

На момент смерти Тироп было 25 лет, сообщила ВВС. Источники телерадиокомпании сообщили, что не теле спортсменки обнаружили ножевые ранения.

Контекст:

Федерация легкой атлетики Кении сообщила, что в прошлом месяце Тироп установила рекорд в беге на 10 км в Германии, показав время 30.01. На прошлой неделе она финишировала второй, показав время 30.20 на полумарафоне в Валенсии (Испания).

В 2015 году спортсменка завоевала титул чемпиона мира по кроссу. В 2014-м она выиграла чемпионат Африки по кроссу в Кампале (Уганда), а в 2013-м – чемпионат мира среди юниоров в польском Быдгоще.

—