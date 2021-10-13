 

“Мощь!” Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса

13.10.2021, 22:02, Новости дня
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“Восхищаясь искусством”, – подписала снимок 58-летняя артистка.

Меньше чем за час ее пост набрал больше 55 тыс. лайков и свыше 1,3 тыс. комментариев.

“Какое большое искусство!” – восхитился пользователь с ником rafa_oliver35.

“Люблю искусство”, – признался администратор странички papermagazine.

“Мощь!” – считает joseangel_sierra.

“Похоже то, что вы лепили в “Привидении” – это была совсем не ваза”, – пошутил crm.rrc, имея в виду одну из первых и самых известных ролей Мур в фильме “Привидение”. В одной из сцен она пыталась сделать из глины нечто, похожее на вазу.

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A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале “Главный госпиталь”. Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма “Привидение”, где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин “Непристойное предложение”, “Разоблачение”, “Стриптиз” и “Солдат Джейн”.

Мур трижды была замужем. От второго брака с актером Брюсом Уиллисом у нее три дочери – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллула Белль (1994).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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