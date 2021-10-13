Комбинезоны универсальны и сочетаются с разными стилями: эффектные осенние модели – с принтом, водолазкой и не только

Сезон комбинезонов не закончился, они по-прежнему в тренде. Осенью и зимой 2021 года они останутся модными и порадуют своих поклонниц разнообразием фасонов и стилей.

Женские комбинезоны появляются на модных показах каждый сезон. Они универсальны и хорошо вписываются во многие стили. Но в холодное время, когда приходится доставать пальто, они уходят на задний план, хотя модели из более плотных и теплых материалов могут стать основой для различных, в том числе шикарных образов.

Большим преимуществом комбинезона является то, что они легко комбинируются, представлены в разных стилях и каждая женщина может найти вариант, который идеально подойдет к ее типу фигуры. Этот предмет гардероба может быть женственным и элегантным, в зависимости от фасона всегда можно изменить образ.

Комбинезон для осеннего гардероба обычно шьют из более плотного материала. В этом году наибольшее распространение получают в основном модели из денима и искусственной кожи.

Комбинезон свободного кроя носят с водолазками и рубашками, а также надевают под них колготки. К ним подойдут пальто, пончо, огромные шарфы.

Кожаная модель

Комбинезон – очень практичный предмет гардероба для осени, например, из кожи. Великолепная коричневая модель делает образ невероятно эффектным и стильным.

В фермерском стиле

Фермерский стиль актуален для осени. Чем толще материал для комбинезона, тем лучше. Можно играть с разными вариациями стиля по своему вкусу. Более элегантные вещи хорошо смотрятся с высокими каблуками или ботинками.

С водолазками

Основой гардероба в осеннем сезоне являются водолазки, которые можно включать в образ различными способами. Простая модель отлично подходит для многослойных нарядов. Она хорошо смотрится с комбинезоном.

В стиле милитари

Помимо классических комбинезонов, в моде остаются спортивные изделия, а также модели, приближенные к военной тематике, которые можно носить с водолазками и грубыми ботинками.

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С тренчем или пальто

Одним из самых больших преимуществ комбинезонов является то, что их легко комбинировать с верхней одеждой. В холодную погоду их можно надевать под более тонкие тренчи или пальто из более толстой ткани.

С животным принтом

Осенью вновь в моде животный принт, и он выглядит весьма уместно. Примером может служить комбинезон с леопардовым рисунком, который великолепно сочетается с меховой курткой.

С пуховиком

Сочетание коричневого и бежевого по-прежнему очень актуально и даже напоминает кремовый горячий кофе с молоком. Однотонный бежевый комбинезон великолепно смотрится с коричневым пуховиком ниже колена и ковбойскими сапогами со змеиным рисунком.

“Садовые брюки”

Брюки с нагрудником обладают шармом новизны благодаря современным фасонам и интересным материалам, которые не создают старомодного и унылого эффекта. Завышенная линия талии красиво подчеркивает фигуру, удлиняет ноги, поэтому не делает силуэт бесформенным, как это было несколько лет назад. Так называемые садовые брюки могут быть пошиты из вельвета и даже сочетаться с более толстым свитером.