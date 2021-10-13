Россия объявила миграционную амнистию для граждан Узбекистана

Миграционная амнистия объявлена для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым был запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового.

«Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Это решение не относится к гражданам Узбекистана, ранее депортированных из РФ на основании решений судов.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что РФ начала наводить порядок в миграционной политике.