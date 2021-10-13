 

Суд отправил под домашний арест ректора «Шанинки»

13.10.2021, 21:17, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, сообщили в пресс-службе суда.

«Тверской районный суд 13 октября 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года», – приводит сообщение ТАСС.

Поддержать Зуева пришли порядка 60 преподавателей и студентов «Шанинки».

Правоохранительные органы задержали Зуева по подозрению в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), возглавляемого экс-замминистра просвещения Мариной Раковой.

Напомним, экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».



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