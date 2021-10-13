Мнение: О продаже алкоголя по QR-коду
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О ценном предложении продавать алкоголь по QR-коду.
Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам, поскольку такой способ стимуляции россиян вакцинироваться может оказаться успешным.
"Если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Если мы говорим о продаже алкоголя в розницу, наверное, можно это попробовать ввести. Но я думаю, что это не будет введено, потому что это будет массово. Отними у народа спиртное – это будет народное волнение. Но, на самом деле, эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн, и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны это очень весомая неприятность, поэтому возможно это бы дало результат", – отметила Татулова.
Между тем повторение сценария с введением QR-кодов для посещения ресторанов губительно для общепита. "Для ресторанов это беда, потому что они, как утопающий, который успевает глотнуть воздуха между волнами. Только попытались закрыть предыдущие убытки, и уже наступили следующие. Мы видим статистику из регионов, в которых вводятся коды: это выручка, упавшая на 80-90%, как это было в Москве в период эпидемии",
https://www.vesti.ru/article/2625755 – цинк
Можно только представить, какой бум будет переживать не только бизнес по покупке липовых справок, но и по производству контрафактного алкоголя.
По коридору Кремля идет Михаил Сергеевич Горбачев. На встречу ему Николай Рыжков. Горбачев Рыжкову:
-Коля, расскажи как у нас там хозяйство?
-Знаете, Михал Сергеевич, куры у нас дохнут
-Как, где?
-НУ вот так, буквально во всех колхозах, по всей стране
-Есть решение, Николай, нужно из фанеры напилить квадратиков и к каждой клетке с курами приделать.
Рыжков обалдел, ушел, через несколько дней Горбачев опять идет по кремлю, Рыжков на встречу:
-Как дела Коля?
-Михаил Сергеевич, курицы продолжают дохнуть.
-Есть решение: нужно внутри каждого фанерного квадратика нарисовать красный кружочек.
Рыжков совсем в шоке, ушел, через несколько дней встречаются опять:
-Коля, как дела?
-Уже почти все курицы сдохли…
-Есть решение: нужно внутри каждого красного кружочка нарисовать желтый треугольничек.
Рыжков пошел исполнять. Встречаются еще через неделю:
-Коля, как?
-Сдохли все курицы
Горбачев разочаровано: Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!
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Источник: Colonel Cassad
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