Слова отца против слов Собчак – Личное мнение

Наконец-то, заговорил отец Олега Цоя.

«Сын же всегда правила соблюдал, он очень осторожный водитель с большим опытом. Я сам с ним, когда ездил, просил, сынок, мол, ну дай газу, ну чего плетешься. А он мне говорил, мол, тише едешь – дальше будешь». Из интервью отца водителя «Комсомольской правде».



Фото: Соцсети

При этом Ксения Собчак чёрным по белому заявляет:

«Распоряжений водителю о том, что надо ускориться, никто не давал».

Видео аварии появилось в Сети.

Посмотрим?

https://t.me/lenamiro/9927

С одной стороны, мы имеем слова Собчак, которая вопит: «Не подгоняла я!»

С другой — слова отца Олега Цоя. Именно его — Олега — коллеги за «пенсионерскую» манеру езды прозвали «улиткой». Именно за ним не числилось никаких штрафов за нарушение ПДД.

Андрей Черкасов — бывший участник Дома 2, а теперь, кажется, его ведущий, много лет просидевший на одном бревне с Ксенией Собчак, написал в Инстаграме:

Спроси наших коллег, кто с ней работал- ни у кого нет сомнения, что это она подгоняла водителя.

Одни слова против других. Доказать чью-либо правоту мы без записи регистратора не сможем, а этой записи, естественно, не будет, и мы все понимаем, почему.

О страшной аварии высказалась и Маша Кожевникова.

«Жалко и водителя, понятно что в уме и светлой памяти ни один водитель не будет рисковать и просто так выезжать на встречку, если не тайминг и опоздания».

Не могу не согласиться с Машей.

Олег Цой не просто выехал, он вылетел на встречку!

Вопрос: почему он это сделал? Куда он так спешил и — главное, повторю — почему? Что им двигало? Что заставило его так гнать? Какие такие мысли и чувства? И чей тайминг, чьи опоздания имела в виду Маша?

А на это видео лично я могу смотреть бесконечно:

https://t.me/lenamiro/9915

А вы как считаете, что произошло в автомобиле Собчак?

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