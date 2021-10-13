Большинство украинцев считают Украину европейским государством – исследование

77,1% опрошенных заявили, что Украина – европейская страна в географическом плане, 54,6% сказали, что в историческом.

43,7% респондентов думают, что Украина – европейское государство в культурном плане.

Также, по мнению украинцев, страну можно считать европейской в политическом (32,5%), социальном (21,7%) и экономическом (16%) плане.

Контекст:

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

18 марта 2021 года на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, а и от 27 других стран – членов ЕС.

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