Тела 12 украинских военных, погибших в бою под Луганском в 2014 году, до сих пор не идентифицированы – ветеран

Об этом в эфире “Громадського радіо” рассказал член Совета ветеранов Украины при Министерстве по делам ветеранов Владимир Правенький.

“Удалось идентифицировать 28 бойцов “Айдара”, 80-й аэромобильной и 1-й танковой бригад. Лица 12 погибших до сих пор неизвестны. А относительно мест их захоронения, то к сожалению, государство не выделяет на обустройство средств. До сих пор, например, продолжается урегулирования для обустройства земли. Но таких захоронений в Украине всего три: в Запорожье, Днепре и Старобельске. И во всем мире таким могилам уделяется большое внимание, это меккой мужества и отваги защитника”, – сказал он.

Тела погибших 5 сентября 2014 года под Луганском были переданы боевиками украинской стороне через несколько дней после боя в изуродованном виде, со следами пыток и издевательств, отмечает “Громадське радіо”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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