В Белом доме назвали “конструктивными” встречи Нуланд в Москве

Во вторник Нуланд провела переговоры в МИД РФ с замминистра Сергеем Рябковым. По их итогам российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление. В нем говорится, что РФ предложила США снять все ограничения на работу загранпредставительств на территории друг друга. В заявлении также отмечается, что “враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации”.

13 октября Нуланд встретилась с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Нуланд назвала переговоры с Козаком продуктивными, отметил в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

“Заместитель госсекретаря Нуланд: Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения Минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе”, – написал Ребхольц.

Under Secretary Nuland: We had a productive discussion with Dmitry Kozak about our shared interests, along with those of Ukraine, France, and Germany, in the full implementation of the Minsk Agreements and the restoration of peace, stability, and Ukrainian sovereignty in Donbas.

Козак описал диалог с Нуланд как “обстоятельный и конструктивный”, стороны договорились продолжить взаимные консультации по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Нуланд заявляла 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе. По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.

Контекст:

Визит Нуланд в Москву анонсировал Госдепартамент США. Основной темой ее встречи с ключевым собеседником Козаком будет украинская тематика, уточняли источники газеты “Коммерсантъ”.

В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в Конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре после этого Москва включила ее в “черный список” в мае 2019 года. Он был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря США по политическим делам в апреле 2021 года. В МИД РФ заявляли, что разрешение приехать в Москву Нуланд получила в обмен на отмену санкций против россиян.

Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

