В Боснии и Герцеговине 72-летний мужчина построил для жены вращающийся дом. Ей не нравились виды из окон

Дом с зеленым фасадом и красной металлической крышей Кусич построил в городе Србац на севере страны. Когда он женился, то сначала построил для семьи обычный дом. Любица хотела, чтобы окна спальни выходили на солнечную сторону. Это удалось сделать, но окна гостиной выходили на дорогу.

Кусич сказал, что спустя некоторое время его жена стала жаловаться. Ей было не видно, кто приходит в гости. Тогда мужчине пришлось снести стену между двумя спальнями, чтобы превратить их гостиную и переделать электропроводку.

В 2015 году их сын, который жил в семейном доме, женился. Родители отдали ему верхний этаж, а сами стали жить на нижнем. Жена Кусича снова начала жаловаться на неудобства. Тогда он сказал, что построит дом, который вращается, чтобы Любица “крутила его как ей вздумается”.

Как пишет Associated Press, Кусич не закончил учебу в университете. Он воплотил проект в жизнь, используя электродвигатели и колеса старой военно-транспортной машины. Дом вращается вокруг семиметровой оси, из него видны кукурузные поля, сельхозугодья, лес и река, уточнило Reuters.

Дом проходит полный круг за сутки на самой медленной скорости. При быстром вращении он может сделать круг за 22 секунды, сообщил Кусич.

Мужчина отметил, что его вдохновили на такой проект сербско-американские изобретатели Никола Тесла и Михаил Пупин. На завершение строительства у Кусича ушло шесть лет. Он был вынужден лечь в больницу из-за проблем с сердцем.

