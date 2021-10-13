КПВВ “Чаплинка” на админгранице с Крымом прекращает работу

Об этом говорится в распоряжении первого заместителя главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Шибаева, подписанном 8 октября. ОГА размещает такие документы Google диске.

“Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее “Чаплинка” с 19 октября 2021″, – сказано в распоряжении.

Заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко 13 октября рассказал проекту “Крым.Реалии”, что решение о закрытии КПВВ “Чаплинка” было согласовано с Госпогранслужбой и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

“Чаплынка” не пропускает граждан с 7 июня этого года. КПВВ изначально закрывали на 14 дней, но потом сроки несколько раз продлевали. КПВВ “Каланчак” и “Чонгар”, тоже расположенные на админгранице с Крымом, продолжали работать.

Якименко объяснил, что поток граждан на КПВВ “Чаплинка” небольшой, но содержание пропускного пункта дорогостоящее.

“У нас “Чаплинка” три месяца находилась в стадии реконструкции, и никаких проблем не возникло. Все это время собирали информацию относительно того, какой там поток, есть ли жалобы – и вот за три месяца не поступило ни одной жалобы относительно того, что кому-то неудобно без “Чаплинки” или еще что-то. У нас остальные пункты пропуска работают в привычном режиме, и загрузка там 10–15%. И “Чонгар”, и “Каланчак”» могут пропускать гораздо больше людей. Только за минувшие сутки там прошел 1101 человек и проехало 115 транспортных средств – и это только 10%. Так что на “Чаплинке” больше не будет пункта пересечения, но пограничники останутся постоянно там дежурить”, – сказал чиновник.

Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский назвал содержание КПВВ нерентабельным “с бюджетной точки зрения”.

“В среднем в день на контрольно-пропускных пунктах от 1200 до 1600 пересечений, и львиная доля приходится на “Чонгар” и “Каланчак”, приблизительно 50 на 50, а “Чаплинка” же – примерно 10 пересечений в день. Она использовалась людьми, которые работали на соответствующих предприятиях, которые сейчас находятся под контролем России. Все, кто ездит в Крым с гуманитарными или личными целями, пользуются “Чонгаром” и “Каланчаком”, – отметил он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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