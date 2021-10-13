Мнение: «Дистанционная аутизация» или разобщение в современных реалиях

Считаю, что утрата былого компанейского уклада 70-х и 80-х (коммуникабельности) стала значимой проблемой сегодня. Теперь уже многие избегают даже телефонных разговоров, предпочитая переписываться на разные нейтральные темы, а не о насущных проблемах, и это стало привычкой, или смотрят телевизор, слушают радио или читают книги (что сегодня бывает нечасто, ведь так труднее всего, но полезнее для мозга и личного развития.) Дефицит живого общения может приводить к депрессии, которая, со временем, может переходить в апатию и волевую слабость, чего можно избежать путём конструктивного дружеского диалога, даже если он не мотивирован и не преследует конкретной цели.

Ещё одна вероятная причина, объясняющая разобщение именно среди поколений постарше, в том, что оно в противовес советскому укладу, т. н. «дани времени», но ведь молодёжь тоже вовлечена в опосредованные формы общения, а «Рунет» стал некоей альтернативной библиотекой, в которой нужно точно знать, что ищете, иначе можно долго искать качественную и достоверную информацию в полном объёме, листая десятки страниц и портя зрение.

Появление новых форматов компанейского «оффлайн» – взаимодействия на принципах разумности, целесообразности и отсутствия идейной диктатуры станет залогом оздоровления и укрепления единства в обществе.

Длительная замкнутость, особенно безработных или (и!) одиноких (эти факторы часто совпадают), может привести к расстройству (заторможенности, апатии, замкнутости), дефектным психозам и депрессиям, а умеренный коллективизм – однозначно положительное явление для общества, ибо развивает навыки диалога и невербальные качества.

Причины «дистанционной аутизации», по мнению автора:

— страх показаться непонятым, смешным, глупым.

— низкая самооценка, неуверенность в себе, подавленность вследствие полуаутичного образа жизни.

— боязнь публичного осуждения и заклеймения стереотипными предрассудками, вердиктами, негативного отождествления.

— нежелание раскрывать свои личные житейские и семейные проблемы, безработицу, бедность, нищету, несбывшиеся планы.

Преодоление требует стимула и реального положительного результата для всех участников общения, а это: обмен мнениями, поддержка, духовное укрепление, реадаптация в обществе, компетентное консультирование других, перспективы объединиться для решения общих проблем и задач, возможность найти желающих помочь в чём-либо делом, новые знакомства, поиск второй половинки…

Но, следует помнить: чтобы что-то получить, нужно что-то отдать, сделать первый шаг, проявить инициативу, выйти из зоны комфорта, а ещё так можно научиться лучше разбираться в людях.

Возродим традиционное общение!

Позвоните друзьям, знакомым, родственникам – инициируйте встречу, а затем новые, создавайте отраслевые сообщества и объединения по интересам.

Вместе мы становимся многократно сильнее, увереннее, добиваемся существенных результатов, «разгоняем» свою общительность и способны добиваться поставленных целей.

Так для чего нам индивидуализм, изоляция, разобщённость и эгоцентризм, приводящие к накоплению нерешённых проблем, упадку самообладания и мотивации, ослаблению целеполагания?

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