Как прекратить внутренний конфликт: найти и обезвредить внутреннего критика

У всех нас внутри есть так называемый внутренний критик. Когда мы игнорируем, отвергаем, отрицаем или подавляем его, мы ощущаем сильное беспокойство и разочарование, внутренний конфликт. Мы можем уменьшить его, лучше узнав самих себя. Это требует времени и терпения и начинается с признания и уважения той важной роли, которую тот самый критик сыграл в нашей жизни.

Что же такое внутренний критик

Большинство наших внутренних голосов появляется в раннем детстве в виде активный реакций, помогающих нам справляться с конкретными проблемами. По мере того как мы растем и становимся все более социализированными, наш внутренний голос затихает, потому что наше развивающееся эго не может (или не хочет) отдавать ему бразды правления.

Наше эго — это часть нас, которую мы называем «я», и оно озабочено тем, как адаптироваться и соответствовать социальным нормам и ценностям. Однако наше эго, выполняя жизненно важную работу, является лишь частичным выражением того, кто мы есть. Когда мы игнорируем, отвергаем, отрицаем или подавляем своего внутреннего критика, то испытываем внутренние конфликты в форме тревоги, депрессии, гнева и неудовлетворенности. А ведь внутренний голос можно сделать своим ценным ресурсом, предлагающим идеи и ответы на важные вопросы.

Внутренний критик — как с ним ужиться?

Непонимаемый и неуправляемый, наш внутренний критик контролирует, наказывает, ругает и унижает, заставляя нас защищаться и сомневаться в своей самооценке. Он также стремится расширить свое влияние в нашей жизни. Исследования показывают, что те из нас, кто сильно критикует себя, склонны также очень критически относиться к другим. Понимание нашего внутреннего критика — первый шаг к тому, чтобы справиться с этим.

Наш внутренний критик — это голос самого главного авторитета, чьи решения для выживания казались нам наиболее эффективными в детстве. Это «фигура», твердо, но справедливо напоминающая нам, как мы должны чувствовать, думать и вести себя. Но иногда он бывает излишне диктаторским, карательным, беспощадным и временами тираническим. Но им всегда движут добрые намерения — защитить вас.

Для продуктивного диалога с нашим критиком требуется, чтобы мы находились в спокойном и безопасном внутреннем состоянии, а также чтобы у нас был некоторый опыт (хотя бы мимолетное представление) о других людях. Если мы будем исходить только из личных представлений о жизни, не слушая мнение других, то это путь в никуда. Мы попросту не будем иметь достаточное количество альтернативных ресурсов для того, чтобы бросить вызов своему внутреннему критику.

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Важно суметь его вовремя успокоить

Таким образом, процесс вступления в диалог с нашим критиком начинается с того, что мы развиваем безопасные состояния, которые позволяют нам встречаться с другими людьми, открывать то, что им нужно и что они могут предложить. Мы начинаем поддерживать сосредоточенный подход к сложным беседам, и тогда критик не уйдет добровольно.

В сосредоточенном и безопасном состоянии мы успокаиваем критика, оценивая роль, которую он сыграл в нашей жизни. Затем мы просим его помочь нам в дальнейшем, сделав перерыв, чтобы мы имели шанс сделать шаг вперед самостоятельно. Чтобы это произошло, критику необходимо быть уверенным в том, что у нас все в порядке и что наши стратегии выживания могут и будут развиваться.

Также нужно чувствовать, что это часть нашей жизни. Некоторые специалисты советуют время от времени «выслушивать» своего внутреннего критика, чтобы он мог выразить свои чувства. Это значительный сдвиг в сторону самостоятельного контроля над своими действиями и эмоциями. Так ваш критик уже не выйдет из-под контроля.

Каждому по жизни нужен реальный авторитет

Специалисты отмечают, что чувство авторитета, цели и значения, которых нам не хватает в нашей жизни, часто несет наш внутренний критик. Таким образом, если бы мы могли найти по жизни авторитетных и мудрых людей, то нам было бы легче низложить нашего критика. Доверяйте кому-то, кто более опытен, кто вселяет вам уважение, но не отказывайтесь от себя настоящих.

Без участия и поддержки нашего внутреннего голоса мы вряд ли сможем жить полной жизнью. Главное – не становиться порабощенными одним из них – нашим требовательным критиком. Если вовремя осознать его главенство и принять нужные меры, то можно избежать проблем с самооценкой и общением с людьми.