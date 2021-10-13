Яркий осенний тренд – стрижка флоб: кому идет, как укладывать и в какой цвет покрасить волосы

Воздушные и легкие образы этой осенью точно в тренде. Если вы задумываетесь над тем, какую прическу выбрать, то рассмотрите самый актуальный и сильный вариант — флоб. Эта стрижка универсальна и подходит для всех без исключения представительниц прекрасного пола.

Особенности

Что подразумевает данная стрижка? Выполняется она точно в такой же технике, как каре с ровным срезом. По сути это и есть каре. Разница заключается только в укладке.

Флоб предполагает волны: текстурированные, красиво ниспадающие вниз, но не на плечи. Стоит помнить, что в основе лежит каре, а при такой стрижке длина волос не должна быть ниже плеч. Оптимальная длина — до подбородка, можно буквально немного ниже, на пару сантиметров. То же самое и во флобе.

Ломаные волны создают воздушный и творческий образ. Прикорневой объем в данном случае отсутствует либо не слишком ярко выражен.

Кому подойдет

Прическа является универсальной. Ее можно носить женщинам любого возраста и комплекции. Но нужно учитывать один нюанс. Он касается круглолицых девушек. Дело в том, что наличие прямого пробора плюс отсутствие прикорневого объема зрительно делают лицо еще круглее. Если вас не устраивает такой вариант, тогда следует от него отказаться в пользу другой прически.

А вот девушки с квадратными, треугольными лицами точно будут довольны. Ломаные волны смягчат овал лица визуально, сделают образ более нежным, женственным.

Девушкам с вытянутыми лицами нежелательно делать пробор посередине. Тогда лицо будет казаться еще длиннее и уже.

Нужно ли учитывать тип волос

Девушкам с не очень густыми и тонкими волосами будет явно не хватать пышности и объема. Прическа будет смотреться не так уж эффектно, как хотелось бы. Поэтому на флобе нужно остановить выбор тем, у кого густые от природы волосы.

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Вьющиеся ли от природы волосы или прямые, значения не имеет. Подходят оба варианта. Девушкам с вьющимися волосами будет проще делать укладку. Это займет меньше времени.

Как сделать укладку

Сначала нужно высушить волосы, как обычно, феном, а уже затем с помощью утюжка создать волны.

Если у вас ровные волосы, тогда каждую волну фиксируйте стайлинговым средством. После того как обработаете все прядки утюжком или плойкой, немного взъерошьте локоны пальцами.

Если у вас волнистые волосы, то вы можете и не делать укладку вовсе. Но при использовании утюжка волны будут более упорядоченными. Такой вариант больше подойдет, если предстоит выход в свет, например на свидание, на светское мероприятие, на вечеринку. Можете использовать аксессуары в виде заколок для создания праздничного образа.

Актуальные цвета

Если в ваши планы входит окрашивание, тогда можете обратить внимание на актуальные цвета и оттенки. Кстати, флоб выглядит совсем по-разному на волосах разных цветов.

Очень креативно, когда локоны окрашены в фиолетовый оттенок: он является модным в нынешнем сезоне. Этот вариант подойдет больше для молодых девушек.

Актуальными являются все без исключения оттенки коричневого. В принципе, в моде теплые тона: персиковый, песочный, шоколадный, цвет капуччино. А вот холодный блонд пока что на время вышел из моды.