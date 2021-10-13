 

Яркий осенний тренд – стрижка флоб: кому идет, как укладывать и в какой цвет покрасить волосы

13.10.2021, 20:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Воздушные и легкие образы этой осенью точно в тренде. Если вы задумываетесь над тем, какую прическу выбрать, то рассмотрите самый актуальный и сильный вариант — флоб. Эта стрижка универсальна и подходит для всех без исключения представительниц прекрасного пола.

Особенности

Что подразумевает данная стрижка? Выполняется она точно в такой же технике, как каре с ровным срезом. По сути это и есть каре. Разница заключается только в укладке.

Флоб предполагает волны: текстурированные, красиво ниспадающие вниз, но не на плечи. Стоит помнить, что в основе лежит каре, а при такой стрижке длина волос не должна быть ниже плеч. Оптимальная длина — до подбородка, можно буквально немного ниже, на пару сантиметров. То же самое и во флобе.

Ломаные волны создают воздушный и творческий образ. Прикорневой объем в данном случае отсутствует либо не слишком ярко выражен.

Кому подойдет

Прическа является универсальной. Ее можно носить женщинам любого возраста и комплекции. Но нужно учитывать один нюанс. Он касается круглолицых девушек. Дело в том, что наличие прямого пробора плюс отсутствие прикорневого объема зрительно делают лицо еще круглее. Если вас не устраивает такой вариант, тогда следует от него отказаться в пользу другой прически.

А вот девушки с квадратными, треугольными лицами точно будут довольны. Ломаные волны смягчат овал лица визуально, сделают образ более нежным, женственным.

Девушкам с вытянутыми лицами нежелательно делать пробор посередине. Тогда лицо будет казаться еще длиннее и уже.

Нужно ли учитывать тип волос

Девушкам с не очень густыми и тонкими волосами будет явно не хватать пышности и объема. Прическа будет смотреться не так уж эффектно, как хотелось бы. Поэтому на флобе нужно остановить выбор тем, у кого густые от природы волосы.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Вьющиеся ли от природы волосы или прямые, значения не имеет. Подходят оба варианта. Девушкам с вьющимися волосами будет проще делать укладку. Это займет меньше времени.

Как сделать укладку

Сначала нужно высушить волосы, как обычно, феном, а уже затем с помощью утюжка создать волны.

Если у вас ровные волосы, тогда каждую волну фиксируйте стайлинговым средством. После того как обработаете все прядки утюжком или плойкой, немного взъерошьте локоны пальцами.

Если у вас волнистые волосы, то вы можете и не делать укладку вовсе. Но при использовании утюжка волны будут более упорядоченными. Такой вариант больше подойдет, если предстоит выход в свет, например на свидание, на светское мероприятие, на вечеринку. Можете использовать аксессуары в виде заколок для создания праздничного образа.

Актуальные цвета

Если в ваши планы входит окрашивание, тогда можете обратить внимание на актуальные цвета и оттенки. Кстати, флоб выглядит совсем по-разному на волосах разных цветов.

Очень креативно, когда локоны окрашены в фиолетовый оттенок: он является модным в нынешнем сезоне. Этот вариант подойдет больше для молодых девушек.

Актуальными являются все без исключения оттенки коричневого. В принципе, в моде теплые тона: персиковый, песочный, шоколадный, цвет капуччино. А вот холодный блонд пока что на время вышел из моды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / В Подмосковье украли конфискованные товары на 10 миллионов

15.04 / Мнение: А почему в Любимой Стране ура-патриотов, действительно, не уважают старость?

20.09 / Оппозиционные кандидаты в Москве в последний момент уступили «списку Собянина»

05.12 / Администрация Стамбула подтвердила задержание сотрудников телеканала НТВ

19.08 / Таинственные маленькие человечки на Аляске похитили ребенка

20.08 / Российские ученые создали дешевую «атомную» батарейку

09.06 / Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму

21.09 / “Дом-2”: Жена Степана Меньщикова раскрыла необычное имя их дочери

31.07 / Мнение: Коронавирус как универсальная отмазка. Теперь и на Кубе

06.08 / Состав микробиома кишечника ребенка может использоваться для диагностики аутизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика