Володин рассказал о первом заседании Совета Госдумы восьмого созыва

В среду, 13 октября состоялось первое заседание Совета Госдумы восьмого созыва. Вячеслав Володин рассказал, что депутаты направили проект бюджета на 2022-2024 годы в комитеты для подготовки предложений и замечаний. По словам председателя, парламентарии должны передать свои заключения в комитет по бюджету и налогам до понедельника.

Спикер ГД отметил, что депутатам необходимо оценить, какие средства будут направлены на поддержку семей, борьбу с бедностью, безработицей, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет уделено реализации посланий президента России Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул Володин.

Политик добавил, что в открытом обсуждении бюджета примут участие профильные министры и эксперты. По его словам, первое чтение законопроекта состоится 28 октября. “Нам необходимо использовать это время максимально эффективно”, – отметил председатель Госдумы.

Также Совет рассмотрел законопроекты о запрете списания соцвыплат и защите пенсионных накоплений граждан. Пленарное заседание по этим вопросам состоится уже в четверг, 14 октября.

Как писали “Дни.ру” ранее, эксперты считают, что Госдума восьмого созыва будет развивать лучшие практики седьмого. По их мнению, обновленный парламент продолжит работать над повышением качества законов, будет усиливать взаимодействие с исполнительной властью, регионами и гражданским обществом и развиваться как дискуссионная площадка.