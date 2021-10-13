Мнение: Страна осталась без электричества, пять одеял в Испании и запрет на рекламу Газпрома

1. Пока богатые страны жалуются на дорогое топливо, бедные государства вынуждены уже вовсе отказываться от закупок углеводородов. Ливан остался без электричества, обе крупнейшие электростанции страны были остановлены. На станциях кончилось дизельное топливо, так как на его закупку не хватило денег:

https://rg.ru/2021/10/09/livan-ostalsia-bez-elektrichestva-iz-za-ostanovki-dvuh-stancij.html

Полагаю, зелёные активисты довольны. Меньше электричества, меньше уровень потребления, меньше людей на нашей грешной планете. Правда, финансовую выгоду от дорогого топлива получают ненавистные мальтузианцам россияне, но с этой неприятной побочкой экологи вполне готовы смириться.

Без света ливанцы сидели целые сутки. Потом их спасла армия, которая передала свои запасы топлива Министерству энергетики. Веерные отключения и режим жёсткой экономии продолжаются.

2. Читатели указали в комментариях на ломающее стереотипы видео. В солнечной Испании изучившая русский язык испанка то мёрзнет под пальмами, то спит дома под пятью одеялами:

https://www.youtube.com/watch?v=poOGB_5fmjs

Особой морозоустойчивости у русских нет — если, конечно, не брать в расчёт народы крайнего севера, у которых некоторые гены и вправду выкручены на сопротивление холоду. Сибиряки не мёрзнут только потому, что правильно одеваются и живут в домах с правильным отоплениям. Испанцы, похоже, не умеют ни носить тёплую одежду, ни строить тёплые дома.

3. В Евросоюзе уже мёрзнут от дефицита русского газа, и готовятся к ещё большим неприятностям зимой. Тем временем, зелёные активисты требуют запретить рекламу поставщиков углеводородов, в том числе Газпрома. Кое-где такой запрет уже ввели:

https://lenta.ru/news/2021/10/05/reclam/

Экоактивисты международной организации Greenpeace призвали власти Европейского союза (ЕС) запретить спонсорство и рекламу производителям ископаемого топлива, аналогично запрету на рекламу табака. Об этом сообщает Associated Press. Если инициатива получит поддержку в Еврокомиссии, то российская компания «Газпром» столкнется с угрозой лишения права спонсорства Лиги чемпионов УЕФА.

Российская компания недавно продлила соглашение на генеральное спонсорство главного европейского футбольного турнира до 2024 года. Сумма сделки не раскрывалась, однако за аналогичный по протяженности предыдущий контракт (с 2018 по 2021 год) российский газовый монополист выплатил УЕФА более 210 миллионов евро. Помимо спонсорства Лиги чемпионов, новый контракт включает в себя также спонсорство двух чемпионатов Европы.

Чтобы привлечь внимание к запуску инициативы, активисты Greenpeace заблокировали вход на нефтеперерабатывающий завод Shell в нидерландском порту Роттердам. В ходе акции полиция арестовала 17 из 80 активистов, разогнав демонстрацию. «Я выросла, читая таблички о том, как сигареты убивают тебя, но никогда не видела подобных предупреждений на заправочных станциях или в топливных баках. Страшно, что мои любимые виды спорта и музеи спонсируются авиакомпаниями и автомобильными компаниями», — заявила активистка Greenpeace Чая Мерк.

Для запрета рекламы топлива необходимо собрать один миллион подтвержденных подписей. В случае успеха Еврокомиссия должна рассмотреть инициативу, но не обязана принимать ее. «Этот закон повысит осведомленность общественности о продуктах и технологиях, которые несут ответственность за изменение климата и другие вредные воздействия на окружающую среду и здоровье», — заявляют активисты.

В ответ на инициативу Shell заявила, что инвестирует миллиарды долларов в низкоуглеродную энергию. Как заявляет Shell, для энергоперехода необходимо развивать новые предприятия. Через рекламу и социальные сети компания сообщает клиентам о новых решениях с низким уровнем выбросов углерода. <…>

Призывы к запрету на рекламу, связанную с ископаемым топливом, становятся все более популярными в Европе. В 2021 году Амстердам уже ввел запрет на рекламу в метро, связанную с так называемыми ископаемыми продуктами. Муниципалитет назвал решение первым шагом в запрете такой рекламы на улицах голландской столицы.