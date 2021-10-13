Нарышкин заявил о координации США работы против стран СНГ

Спецслужбы стран СНГ имеют в своем распоряжении данные о том, что США стоят за работой западных стран против государств Содружества, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«У нас накоплен большой материал, говорящий, что существенную координирующую роль в деструктивной работе против наших стран играют Соединенные Штаты Америки», – об этом он сообщил в среду во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ, прошедшей в онлайн-формате.

Ранее Нарышкин заявил, что выражение «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», сказанное Александром Невским, до сих пор актуально.