 

Нарышкин заявил о координации США работы против стран СНГ

13.10.2021, 20:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСпецслужбы стран СНГ имеют в своем распоряжении данные о том, что США стоят за работой западных стран против государств Содружества, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«У нас накоплен большой материал, говорящий, что существенную координирующую роль в деструктивной работе против наших стран играют Соединенные Штаты Америки», – об этом он сообщил в среду во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ, прошедшей в онлайн-формате. 

Ранее Нарышкин заявил, что выражение «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», сказанное Александром Невским, до сих пор актуально. 



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