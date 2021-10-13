Facebook ввел нацеленную политику против травли в интернете

Компания Facebook приняла решение изменить политику в отношении травли в интернете, анонсировав ряд новых мер, призванных защитить пользователей их приложений, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в среду.

«Сегодня мы объявляем об обновлении политики в отношении травли и оскорблений, чтобы лучше защитить людей в наших приложениях. Мы вводим политику, которая поможет защитить людей от массовых угроз и преследований [в интернете]», – приводит заявление ТАСС.

Теперь Facebook будет пресекать любые скоординированные попытки преследования людей в реальной жизни, распространенные через его платформу, в том числе и отправленные через личные сообщения. Также компания будет удалять прогосударственные и рекламные страницы, если на них будут опубликованы оскорбления или призывы к преследованию людей.

Ранее Facebook обвинили в распространении провоцирующего ненависть контента.