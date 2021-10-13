 

Эксперт оценил назначение Останиной главой комитета ГД по вопросам семьи

13.10.2021, 20:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепутат от КПРФ Нина Останина, сын которой несколько лет назад убил человека, возглавила Комитет Госдумы восьмого созыва по делам материнства, детства, семьи, это не запрещено законом, но есть определенные этические правила, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Есть неформальные правила, <…> КПРФ имеет право назначить своего руководителя комитета по делам материнства, детства, семьи. Они делегируют Нину Останину, сын которой несколько лет назад убил человека. Это вроде бы законом запрещено, но есть определенные этические правила, это же все-таки комитет по делам семьи, материнства и детства. Здесь нет криминала, но странно было бы если КПРФ не критиковали бы за этот выбор. <…> Политик – это публичное лицо, это будет обсуждаться, люди должны знать эту информацию и политические силы имеют право претензии предъявлять. <…> КПРФ в каком-то смысле подставляется, назначая тех или иных кандидатов на должности», его слова приводятся в Telegram-канале «Сказано на Эхе».

Как ранее сообщало РИА «Новости» комитет Госдумы восьмого созыва по вопросам семьи, женщин и детей возглавила депутат от КПРФ Нина Останина. Ее кандидатура была одобрена постановлением нижней палаты парламента о распределении ключевых должностей в новом созыве ГД.

Сын Нины Останиной Даниил осужден на 12 с половиной лет лишения свободы за убийство своего делового партнера – разногласия между ними возникли из-за крупных долгов. Также Даниил подозревался в причастности к банкротству Черемшанского угольного разреза в Кемеровской области и растрате предназначенных для него денежных средств на нужды КПРФ, сообщал «Царьград».



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