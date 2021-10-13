 

Facebook заблокировал официальную страницу производителя сыра Hochland

13.10.2021, 20:31, Разное
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Facebook заблокировал страницу Hochland Russia по причине «ненависть» из-за созвучия имени пользователя с пренебрежительным названием Украины. 

Об этом написано на официальной странице производителя сыра, где также были прикреплены скриншоты уведомления от соцсети, где говорится, что страница нарушает правила пользования ресурсом по статье о враждебных высказываниях и оскорблениях.

«Друзья, бренду «Hochland» вот уже 94 года — это почти в три раза больше, чем существует украинский народ, который мы ни в коем случае не хотели оскорбить. И вот уже почти столетие мы верны неизменно высокому качеству продукта и традициям уважать национальные, расовые и сексуальные меньшинства. Наш коллектив искренно просит прощения у всех, кого могли оскорбить наши слова и действия», — написано на сайте производителя сыра/

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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