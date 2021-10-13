Мнение: Педофил из “Мемориала” будет сидеть

Неплохая новость. Верховный Суд РФ отклонил кассационную жалобу педофила Дмитриева из иностранного агента "Мемориал".

«Верховный суд РФ отказался изучать кассационную жалобу карельского историка Юрия Дмитриева, который приговорён к 13 годам по делу о педофилии. Юрий Дмитриев — глава карельского отделения общества «Мемориал». Он обнаружил и расследовал массовое захоронение жертв репрессий в урочище Сандармох». Я так понимаю, что сегодня в соответствующих СМИ и пабликах произойдет очередной взрыв той самой субстанции… Поэтому еще раз, тезисно, повторю содержание своей недавно изданной книжки.

• Юрий Дмитриев – не историк, поскольку у него нет ни исторического, ни любого другого высшего образования. Работник ЖКХ, севший в советское время за пьяную драку (ч.1 ст.108 УК РСФСР, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Из тюрьмы вернулся антисоветчиком, в 90-е был помощником депутата Госдумы от тогдашней партии власти и местным депутатом. То есть этот человек не исследовал исторические события, а конструировал нужный тогдашней власти идеологический миф.

• Тезис о том, что уголовное дело против Дмитриева было сфальсифицировано, не находит своего подтверждения из элементарного знакомства даже с открытыми источниками. Ведь в части совершения объективных действий адвокат и сам Дмитриев не опровергают совершенного! Они лишь придумывают всякие идиотские отговорки. Мол, фото голой приемной дочери с раздвинутыми ногами – это «Дневник здоровья». А иные действия Дмитриева – это «проверка на энурез». Поверить этим объяснениям любой нормальный человек в здравом уме никогда не сможет. Поэтому приходится констатировать, что люди, до сих пор защищающие господина Дмитриева, отличаются фантастическим лицемерием.

• Не Юрий Дмитриев обнаружил захоронение в Сандармохе, это сделали совершенно иные люди. Уж либеральный журналист Георгий Чентемиров врать не будет – https://ptzgovorit.ru/shortread/vynul-pistolet-i-spro.. .

Выходит, что Дмитриеву приписали чужие заслуги. И еще один факт – никаких масштабных раскопок в Сандармохе не проводилось! Было обнаружено лишь несколько групповых могил с несколькими десятками расстрелянных. Это все.

• По документам НКВД в местечке Сандармох в 1937 году действительно были расстреляны заключенные, причем как политические, так и уголовные. Всего 1111 человек, соловецкий этап. Он действительно был. Состав его был крайне неоднороден, поэтому жизненный путь каждого человека, оказавшегося в нем, надо оценивать особо. Негоже валить в одну кучу сторонников внутрипартийной оппозиции, басмачей, военных преступников из числа петлюровцев и обычных уголовников.

• Везде и постоянно мелькающие цифры в шесть, семь и половиной и или тем более 9,5 тысячи расстрелянных в Сандармохе являются откровенной ложью и сознательной дезинформацией. Никаких доказательств этих цифр Юрий Дмитриев не предоставил. Таких доказательств не существует вообще! Ни в виде документов, ни в виде результатов раскопок.

• Истеричность и накал страстей вокруг дела Дмитриева и Сандармоха связаны не с событиями 1937-38 годов, уже очень далекими от нас, а с совсем недавними событиями конца 80-х и 90-х, когда под прикрытием «разоблачения сталинских репрессий» новая «элита» ограбила свой народ, разделив ранее общенародную собственность. Криками о так называемых «сталинских репрессиях» хотят заглушить вопросы о реальных преступлениях совсем недавнего времени. И вопросы о степени вины всех тех, кто тогда активно поддерживал возвращение страны в капитализм.

Что касается Сандармоха, то изучение этой темы будет продолжено. Уже без мифотворца Дмитриева. Моя книжка, которую вы можете скачать на моей странице вконтакте – это лишь начало.

https://vk.com/wall10412510_41975 – цинк

PS. "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ. Ну а педофилы из "Мемориала" должны сидеть.

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