Мнение: Педофил из “Мемориала” будет сидеть
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Неплохая новость. Верховный Суд РФ отклонил кассационную жалобу педофила Дмитриева из иностранного агента "Мемориал".
«Верховный суд РФ отказался изучать кассационную жалобу карельского историка Юрия Дмитриева, который приговорён к 13 годам по делу о педофилии. Юрий Дмитриев — глава карельского отделения общества «Мемориал». Он обнаружил и расследовал массовое захоронение жертв репрессий в урочище Сандармох». Я так понимаю, что сегодня в соответствующих СМИ и пабликах произойдет очередной взрыв той самой субстанции… Поэтому еще раз, тезисно, повторю содержание своей недавно изданной книжки.
• Юрий Дмитриев – не историк, поскольку у него нет ни исторического, ни любого другого высшего образования. Работник ЖКХ, севший в советское время за пьяную драку (ч.1 ст.108 УК РСФСР, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Из тюрьмы вернулся антисоветчиком, в 90-е был помощником депутата Госдумы от тогдашней партии власти и местным депутатом. То есть этот человек не исследовал исторические события, а конструировал нужный тогдашней власти идеологический миф.
• Тезис о том, что уголовное дело против Дмитриева было сфальсифицировано, не находит своего подтверждения из элементарного знакомства даже с открытыми источниками. Ведь в части совершения объективных действий адвокат и сам Дмитриев не опровергают совершенного! Они лишь придумывают всякие идиотские отговорки. Мол, фото голой приемной дочери с раздвинутыми ногами – это «Дневник здоровья». А иные действия Дмитриева – это «проверка на энурез». Поверить этим объяснениям любой нормальный человек в здравом уме никогда не сможет. Поэтому приходится констатировать, что люди, до сих пор защищающие господина Дмитриева, отличаются фантастическим лицемерием.
• Не Юрий Дмитриев обнаружил захоронение в Сандармохе, это сделали совершенно иные люди. Уж либеральный журналист Георгий Чентемиров врать не будет – https://ptzgovorit.ru/shortread/vynul-pistolet-i-spro.. .
Выходит, что Дмитриеву приписали чужие заслуги. И еще один факт – никаких масштабных раскопок в Сандармохе не проводилось! Было обнаружено лишь несколько групповых могил с несколькими десятками расстрелянных. Это все.
• По документам НКВД в местечке Сандармох в 1937 году действительно были расстреляны заключенные, причем как политические, так и уголовные. Всего 1111 человек, соловецкий этап. Он действительно был. Состав его был крайне неоднороден, поэтому жизненный путь каждого человека, оказавшегося в нем, надо оценивать особо. Негоже валить в одну кучу сторонников внутрипартийной оппозиции, басмачей, военных преступников из числа петлюровцев и обычных уголовников.
• Везде и постоянно мелькающие цифры в шесть, семь и половиной и или тем более 9,5 тысячи расстрелянных в Сандармохе являются откровенной ложью и сознательной дезинформацией. Никаких доказательств этих цифр Юрий Дмитриев не предоставил. Таких доказательств не существует вообще! Ни в виде документов, ни в виде результатов раскопок.
• Истеричность и накал страстей вокруг дела Дмитриева и Сандармоха связаны не с событиями 1937-38 годов, уже очень далекими от нас, а с совсем недавними событиями конца 80-х и 90-х, когда под прикрытием «разоблачения сталинских репрессий» новая «элита» ограбила свой народ, разделив ранее общенародную собственность. Криками о так называемых «сталинских репрессиях» хотят заглушить вопросы о реальных преступлениях совсем недавнего времени. И вопросы о степени вины всех тех, кто тогда активно поддерживал возвращение страны в капитализм.
Что касается Сандармоха, то изучение этой темы будет продолжено. Уже без мифотворца Дмитриева. Моя книжка, которую вы можете скачать на моей странице вконтакте – это лишь начало.
https://vk.com/wall10412510_41975 – цинк
PS. "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ. Ну а педофилы из "Мемориала" должны сидеть.
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Источник: Colonel Cassad
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