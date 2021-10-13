В Украине запустили чат-бот, который будет помогать подросткам, столкнувшимся с буллингом

Чат-бот запустили в Telegram, он содержит 250 видеоблогов, разработанных психологами. “Виртуальный друг” также призван помочь несовершеннолетним, которые столкнулись с проблемами переходного возраста.

Помимо этого, чат-бот подскажет, как поступить в той или иной ситуации, связанной со школой, родителями, друзьями или первой любовью.

Пользователь в любой момент может удалить всю переписку из чат-бота либо же история сообщений через час очистится самостоятельно.

Как отмечают разработчики, чат-бот распознает и нецензурные выражения, поскольку предполагается, что подростки будут обращаться за помощью в стрессовых ситуациях и не всегда смогут контролировать эмоции.

Контекст:

18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по противодействию буллингу”. 16 января тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал документ. Закон вступил в силу 19 января.

По информации ЮНИСЕФ, с буллингом в той или иной форме сталкивались 67% детей в Украине.

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