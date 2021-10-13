 

Число смертей от COVID-19 в мире на самом низком уровне почти за год – ВОЗ

13.10.2021, 20:16, Новости дня
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По словам Гебрейесуса, снижение смертности от COVID-19 характерно для большинства регионов, кроме Европы.

“Но это все еще неприемлемо высокий уровень – почти 50 тыс. смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше”, – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что наиболее высока смертность от коронавирусной инфекции – в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам.

“Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября, и большинство из них – в Африке, – подчеркнул гендиректор ВОЗ. – Еще больше стран рискуют не достичь целевого показателя 40% к концу этого года. Три страны еще не начали вакцинацию: Бурунди, Эритрея и КНДР”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 13 октября, в мире подтвердили более 238,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло около 4,86 млн пациентов с COVID-19. Больше всего смертей зафиксировали в США (710,8 тыс. летальных случаев), Бразилии (601,2 тыс.), Индии (451,2 тыс.), Мексике (282,2 тыс.) и РФ (219,3 тыс.).

В ВОЗ заявляли 10 октября, что в борьбе с пандемией COVID-19 пройдено около 60% “маршрута”.

ВОЗ и ООН 7 октября обнародовали Стратегию по обеспечению глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года. Цель плана – вакцинация 40% населения мира от COVID-19 до конца этого и 70% к середине 2022-го года.

По данным Bloomberg, в мире по состоянию на 13 октября сделали более 6,58 млрд прививок от COVID-19, что достаточно для полной иммунизации 42,8% населения мира. Вакцинация стартовала в 184 странах. Лидером по количеству введенных доз является материковый Китай (2,22 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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