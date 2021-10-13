СМИ сообщили, что Арахамия летал в Вену на самолете, который принадлежит структуре Фирташа. Нардеп объяснил, почему так произошло

Об этом, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщила “Украинская правда” 13 октября.

Нардеп в комментарии журналисту Михаилу Ткачу подтвердил это.

“Мы уже с вами обсудили. Оказалось, что самолет принадлежит структурам господина Фирташа, сданный в какую-то большую авиакомпанию, в которой количество бортов исчисляется несколькими сотнями. Это как вызвать Uber и вы не понимаете, на каком самолете прилетите. У меня есть документы и я обещал показать вам оффрекордс истинную причину, почему я туда летал. Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина”, – сказал он.

Арахамия рассказал, что по-другому тогда вылететь не удавалось.

“Я не очень люблю летать частными бортами, потому что это элементарно очень дорого. Даже для меня, хотя я довольно состоятельный человек”, – пояснил нардеп.

Позже не на камеру помощник Арахамии показал Ткачу документы, которые свидетельствуют о том, что жена нардепа дважды заказывала у грузинской турфирмы медицинские услуги вместе с трансфером. Стоимость каждой поездки в Вену составляла $24 тыс.

Услугу оплачивала жена Арахамии, в декларации нардепа эти расходы не отображены.

“Формально оплачивает супруга, потому что если я сейчас в декларации [указываю, что] оплачиваю перелет – я должен делать сообщение в НАПК, и потом вся страна во всех новостях напишет: “Арахамия куда-то полетел!”. Это неправильно. Потому что в итоге получаешь негатив на ровном месте. Публичность разного толка может быть”, – добавил он.

Контекст:

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии “Forbes Украина”, бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн.

Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подавала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела.

Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

18 июня 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Фирташ участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России, СНБО решил ввести полный пакет санкций против бизнесмена. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие это решение СНБО. Фирташ отрицает обвинения СНБО.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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