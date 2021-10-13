“Люблю тебя, Ксю”. Александр Эллерт необычно и романтично признался в любви Ксении Мишиной

Он пригласил Мишину полетать на вертолете над ночным Киевом, а в конце воздушной прогулки, при приземлении, показал выложенную на земле надпись из горящих свечей: “Люблю тебя, Ксю”.

“Еще в “Холостячке” Ксю сказала: “Я та-а-ак хочу, чтобы свечами было написано “Люблю тебя!” и чтобы с какого-нибудь балкона это все было видно. Подходящий балкон я не нашел…”, – написал Эллерт.

В последнем ролике Мишина с букетом бегает между горящими свечами и радостно кричит: “Это все мое, это все для меня!”.

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Скриншот: ellert_a / Instagram



Скриншот: ellert_a / Instagram



Скриншот: ellert_a / Instagram



Скриншот: ellert_a / Instagram



Скриншот: ellert_a / Instagram



Скриншот: ellert_a / Instagram



Скриншот: ellert_a / Instagram



Скриншот: ellert_a / Instagram

Контекст:

Эллерт и Мишина познакомились в 2020 году на съемках телешоу “Холостячка”. В финале проекта актриса, которая была главной героиней проекта, сделала выбор в пользу шоумена. После завершения съемок пара жила вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”, – написала она тогда.

18 августа Эллерт посвятил экс-возлюбленной видео, в котором звучит песня со словами “хочу быть твоим рабом”, а чуть позже заявил, что постоянно дарит Мишиной цветы. “Она, надеюсь, их не перепродает”, – уточнил Эллерт.

В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе друзей.

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