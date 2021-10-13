В Молдове объявили режим повышенной готовности из-за газового кризиса

Такое решение приняли, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации и быть готовыми к любому сценарию, сказал Спыну.

По его словам, правительство Молдовы должно найти средства для помощи гражданам в преодолении энергетического кризиса. Также принято решение сократить объемы потребления газа компанией Termoelectrica, основным производителем и поставщиком электроэнергии и тепла в Молдове. Пока предприятие будет использовать мазут.

Другое предприятие, центральный поставщик электроэнергии Energocom займется переговорами об альтернативной доставке газа в Молдову в октябре и последующих месяцах, отметил министр.

Спыну отметил, что молдавское правительство надеется к концу октября подписать новый контракт с российским “Газпромом”.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать их возможности, сообщило издание Zdg.

Премьер добавила, что правительство готовит альтернативные сценарии, которые включат импорт газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией. Гаврилица подтвердила, что переговоры с “Газпромом” ведутся, но российский монополист “имеет несколько другие требования и ожидания”.

Контекст:

В начале октября этого года молдавско-российская энергетическая компания “Молдовагаз” продлила контракт с “Газпромом” на поставку газа в течение месяца, отметило NewsMaker. Молдова сейчас вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³, а цена для конечных потребителей может вырасти до 6 леев ($0,35) за кубометр.

“Молдовагаз” 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

Financial Times 11 октября писала, что Молдова просила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа на фоне сокращения объемов поставом от “Газпрома”. По информации источников газеты, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы не соглашаться на новые условия “Газпрома”, который предлагает газ по более высокой цене. Как уточняет Financial Times, поставки газа из России упали на треть, а цены выросли с $550 в прошлом месяце до $790 за 1 тыс. м³, в пять раз больше, чем в среднем страна платила в прошлом году.

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