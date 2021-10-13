 

Мнение: Щипцы вместо крючков

13.10.2021, 20:00, Разное
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В ленте пример, как нельзя вести переписки.

Лучше скучно, прямолинейно, даже уныло, но ни в коем случае не так.

В трех примерах показаны три вида щипцов.

1. Пошлые.

2. Похабные.

3. Хамские.

“Играть”, “дразнить”, “бросать вызов” можно только при запросе к вам. На основании этого запроса.

И делать это можно только с помощью изящных крючков, а не ржавого лома.

А если ломиться без запроса с щипцами, да еще вот такими, как перечислены, значимость ваша будет быстро падать.

Приведите еще примеры этих трех видов щипцов и опишите, какой они дают эффект, и те, что приведены, тоже.

И опишите, что такое запрос, почему без запроса получаются щипцы вместо крючков.

Источник: Эволюция



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