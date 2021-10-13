 

Володин оценил решение Нобелевского комитета: Рад за Муратова

13.10.2021, 19:48, Разное
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Председатель ГД отметил, что давно знает журналиста и рад за него.

В то же время Володин считает, что критерии оценки лауреатов премии неясны. Зачастую выбор нобелевского комитета вызывает много вопросов, подчеркнул спикер Госдумы.

“Что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг”, – сказал Володин.

В качестве примера спикер Госдумы привел присуждение Нобелевской премии мира бывшему президенту США Бараку Обаме и первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

“И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей”, – пояснил председатель ГД.



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