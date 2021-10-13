Мнение: Что нужно для жизни на селе, россияне полюбили удалёнку и депрессия из-за микрожилья

1. Читатель vnukkulaka рассказывает о том, что, по его мнению, достаточно для хорошей жизни на селе. Нужно не так уж много, а ещё больше вещей, привычных для городского обывателя, совершенно не нужны:

https://olegmakarenko.ru/2255551.html?thread=825691583#t825691583

Электричество конечно есть, у нас в России вроде уже не осталось не электрифицированных поселений.

А асфальт — не нужен, гравийки вполне достаточно, ибо там где асфальт — слишком много наезжает любителей пьяно и шумно «отдохнуть на природе».

И газ — не особо нужен, у пенсионера хватает времени, чтобы покайфовать перед стеклянной дверцей дровяной печи. И хватает времени, чтобы заготовить бесплатно дрова, валежник с ближнего леса. Кстати, заодно и бесплатный фитнес — мужики у нас на хуторе живут > 80-ти, есть те, кто бабок своих переживает! Понятно, экология, свои продукты, чистые воздух-вода — но похоже что фитнес с заготовкой дров/сена весьма пользителен для пенсионерского здоровья.

Снегоуборщик у нас на Кубани не нужен, по местным редко выпадающим снегам УАЗ Патриот завсегда могёт.

Говновоз не нужен, надо правильно локальный септик делать.

Доставщики еды не нужны — у нас свои овощи-фрукты-орехи-виноград-ягоды, своё вино, свои курочки и яйца, своё козье молоко/сыр/мацони и козье мясо, собственноручно наловленная рыбка и собранные в лесу грибы. В морозильнике всегда есть запас мяса, рыбки, грибов, овощей, в погребе всегда овощи/закрутки. В магазине бываем раз в месяц, чтобы купить соль-сахар-муку-крупы-масло-чай-кофе-ещё что по мелочи.

2. Кажется, эксперимент с массовым переводом россиян на удалёнку вполне удался:

https://lenta.ru/news/2021/10/11/distantwork/

Россияне за время пандемии привыкли к удаленной работе и не хотят возвращаться в офисы. По данным исследования международной рекрутинговой компании Hays (есть в распоряжении «Ленты.ру»), 70 процентов из 486 опрошенных сотрудников предпочли бы работать из дома.

17 процентов респондентов назвали удаленную работу значимым, но не критическим условием. Лишь 13 процентов посчитали наличие удаленного варианта несущественным фактором. При этом женщин дистанционная работа привлекает больше, чем мужчин: важность возможности работы из дома подчеркнули 60 процентов сотрудниц и лишь 41 процент сотрудников. Наименьшую значимость удаленка представляет для молодых респондентов (до 24 лет), а наибольшую — для участников опроса старшего возраста (старше 55 лет) и специалистов 25-28 лет.

Компании отчасти готовы пойти на компромисс и обеспечить своих сотрудников гибким графиком посещения офиса. Из 487 опрошенных менеджеров 52 процента собираются сохранить гибридный формат работы в 2022 году. Сотрудники смогут приходить в офис несколько раз в неделю, а остальное время выполнять свои обязанности из дома. Лишь 22 процента работодателей хотят полностью вернуть персонал в офис.

3. Психологи предупреждают об опасности приобретения слишком маленького по площади жилья:

https://lenta.ru/news/2021/10/04/micro_harm/

Постоянное проживание в жилом помещении площадью до 10 квадратных метров оказывает негативное влияние на психику. Такое мнение «Известиям» высказала эксперт по недвижимости, владелец российского агентства «ТрендХаус», психолог Ксения Аверс.

По словам эксперта, микрожилье — это альтернатива комнатам в коммунальных квартирах, при этом его обладатели живут без соседей. Маленькие квартиры и апартаменты чаще всего приобретаются для студентов, родителей-пенсионеров и под сдачу в аренду. Но через пару лет от нахождения в столь ограниченном пространстве может начаться депрессия, предупредила Аверс.

К слову, в СССР среднее число квадратных метров на одного человека достигло 10 только в конце 1960-х, 15 метров – только в конце 1980-х:

https://ruxpert.ru/Жильё_в_России

Сейчас на одного человека приходится 27 квадратных метров жилья.