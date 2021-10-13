Власти Молдавии готовы к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом

Молдавия может остаться без контракта с Газпромом с 1 ноября, власти страны допускают такой варианта развития событий, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Также возможен сценарий поставки газа в неполном объеме, передает РИА Новости.

Компания Газпром 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, что больше среднегодовой закупочной цены в 2021 году.

Компания «Молдовагаз» сообщила 6 октября, что потребление газа в стране превышает поставки топлива из России. В среду в стране введен «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке.

«Мы хотим заключить контракт с Газпромом на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии», – заявлял Спыну.

Ранее сообщалось, что страна сейчас ищет возможность поставки газа через Румынию и Украину. Это также считается альтернативным сценарием, говорила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.